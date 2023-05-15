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Haberler Gündem Güncel Son dakika: İşte büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı
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İşte büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı

Türkiye dün hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28.Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti. Peki 30 büyükşehirdeki milletvekili dağılımı ne oldu? İşte partilerin büyükşehirlerde çıkardığı milletvekili sayıları...

Son dakika: İşte büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı
HABERTURK.COM

Türkiye dün sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi için oy kullandı. Seçimlerde bugün saat 12.00 itibariyle kullanılan oy sayısı 55 milyon 300 bin olarak açıklandı. Geçerli olan oy sayısı da 53 milyon 914 oldu.

Peki partilere göre büyükşehirlerdeki milletvekili dağılımı ne oldu?İşte 30 büyükşehirde seçilen vekillerin dağılımı;

Adana

AK Parti 5 Milletvekili

CHP 5 Milletvekili

MHP 2 Milletvekili

İYİ Parti 2 Milletvekili

YEŞİL SOL 1 Milletvekili

Ankara

AK Parti 15 Milletvekili

CHP 13 Milletvekili

İYİ Parti 5 Milletvekili

MHP 3 Milletvekili

Antalya

CHP 6 Milletvekili

AK Parti 6 Milletvekili

İYİ Parti 2 Milletvekili

MHP 2 Milletvekili

YEŞİL SOL 1 Milletvekili

Aydın

CHP 4 Milletvekili

AK Parti 3 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Balıkesir

AK Parti 4 Milletvekili

CHP 3 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

Bursa

AK Parti 10 Milletvekili

CHP 6 Milletvekili

İYİ Parti 2 Milletvekili

MHP 2 Milletvekili

Denizli

AK Parti 3 Milletvekili

CHP 3 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Diyarbakır

YEŞİL SOL 8 Milletvekili

AK Parti 3 Milletvekili

CHP 1 Milletvekili

Erzurum

AK Parti 4 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

YEŞİL SOL 1 Milletvekili

Eskişehir

CHP 3 Milletvekili

AK Parti 2 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Gaziantep

AK Parti 8 Milletvekili

CHP 3 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

YEŞİL SOL 1 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Hatay

AK Parti 4 Milletvekili

CHP 4 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

TİP 1 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

İstanbul

AK Parti 40 Milletvekili

CHP 31 Milletvekili

YEŞİL SOL 8 Milletvekili

İYİ Parti 8 Milletvekili

MHP 5 Milletvekili

TİP 3 Milletvekili

İzmir

CHP 14 Milletvekili

AK Parti 8 Milletvekili

İYİ Parti 3 Milletvekili

YEŞİL SOL 2 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

Kahramanmaraş

AK Parti 5 Milletvekili

CHP 2 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

Kayseri

AK Parti 5 Milletvekili

MHP 2 Milletvekili

CHP 2 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Kocaeli

AK Parti 6 Milletvekili

CHP 4 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

YENİDEN REFAH 1 Milletvekili

YEŞİL SOL 1 Milletvekili

Konya

AK Parti 9 Milletvekili

MHP 2 Milletvekili

CHP 2 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

YENİDEN REFAH 1 Milletvekili

Malatya

AK Parti 4 Milletvekili

CHP 1 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

Manisa

AK Parti 4 Milletvekili

CHP 4 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Mardin

YEŞİL SOL 4 Milletvekili

AK Parti 2 Milletvekili

Mersin

CHP 5 Milletvekili

AK Parti 4 Milletvekili

YEŞİL SOL 2 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Muğla

CHP 4 Milletvekili

AK Parti 2 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Ordu

AK Parti 3 Milletvekili

CHP 2 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

Sakarya

AK Parti 5 Milletvekili

CHP 1 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Samsun

AK Parti 5 Milletvekili

CHP 2 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Şanlıurfa

AK Parti 8 Milletvekili

YEŞİL SOL 4 Milletvekili

MHP 1 Milletvekili

CHP 1 Milletvekili

Tekirdağ

CHP 4 Milletvekili

AK Parti 3 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Trabzon

AK Parti 4 Milletvekili

CHP 1 Milletvekili

İYİ Parti 1 Milletvekili

Van

YEŞİL SOL 6 Milletvekili

AK Parti 2 Milletvekili

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