Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Tüm dünyayı saran yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye'ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçireceği adres Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu bugün yapmış olduğu basın açıklamasında belirtmişti.

SAĞLIKÇILAR YAKINDAN İLGİLENİYOR

Sosyal medyada KYK yurtlarında yaşam şartlarının zor olduğunu dile getirenlere karşın Habertürk Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde şartların gayet güzel olduğu belirtildi.

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Günde üç defa sıcak yemeğin çıktığını ve sağlıkçıların karantina altında olan kişiler ile çok yakından ilgilendiği gözlemlendi.

DOKTORLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI BEKLEMEDE

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, tuvalet ve banyoların bulunduğu odalarda vatandaşlar için buzdolabı, çalışma masası ile kişisel bakım ve temizlik malzemeleri de yer alıyor. Ayrıca internet hizmeti de veriliyor. Yurtlarda doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır halde bekliyor. Karantina altındaki vatandaşlara temizlik kiti de sağlanıyor.

İŞTE ONLARIN ANLATTIKLARI...

İstanbul Başakşehir’de KYK yurdunda karantina altında tutulan Sümeyye Doğru, konu ile ilgili yaşadıklarını Habertürk’e anlattı.

Sümeyye DOĞRU:

"BİZE İYİ ŞARTLARDA BAKIYORLAR"

”8 gün önce Paris uçağı ile Türkiye'ye döndüm. Özel uçak gönderip bizi aldılar. Öncelikle ülkeme minnettarlığımı belirtmek isterim. Şu anda İstanbul Başakşehir’deki KYK yurdunda karantinada kalıyoruz. Bize burada çok iyi şartlarda bakıyorlar. Bunu tüm Türkiye’nin görmesini, duymasını istiyorum.

"YEMEK DIŞINDA EK GIDALAR DA VERİLİYOR"

Günlük 3 öğün yemek veriyorlar. Bunların yanında çerez, kek, bisküvi, meyve vb. ek gıdalar veriliyor. Çay ve kahve ikramlarında bulunuyorlar. Günde 2 defa sağlık kontrolü oluyor. Odalardan çıkmamız kesinlikle yasak. Kapıdan herhangi bir ihtiyacımızı söyleyecek olursak maskesiz asla çıkmıyoruz.

"DEVLETİMİZ HER DAİM YANIMIZDA"

Bizim için belirli jestler yapıyorlar. Daha geçen gün Miraç kandili nedeniyle çiçek dağıtımı olacaktı fakat sağlık personelleri uygun görmediği için olmadı ama inceliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Yurtlarda karantinada kalan tüm vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladığı için sınırsız internet ve çay ikramlarını da ekleyerek bu süreci titizlikle yöneten başta devletimize, sağlık personellerimize, AFAD, UMKE, Kızılay, Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK ve özellikle polis teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Fatma Zehra ÇETİNOVA:

"TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORLAR"

Yurtta karantina altında tutulan Fatma Zehra Çetinova ise şunları ifade etti: "Öncelikle bu ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. KYK’da sınırsız internet ve diğer bütün ihtiyaçlarımız eksiksiz karşılanıyor. İhtiyaçlarımızı ciddi bir titizlilikle takip ediyorlar. Gerekli sağlık kontrolünden düzenli olarak geçiriliyoruz.

"LÜTFEN DIŞARI ÇIKMAYALIM"

Aynı zamanda burada bizlere moral olması için güzel jestler de yapılıyor. Bu süreci ülke olarak en iyi şekilde atlamak için dua ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Dışarda çalışmakta olan vatandaşlarımızın hayatlarını tehlikeye atmayalım."

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