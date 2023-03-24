Bu gece Malatya-Şanlıurfa-Mardin arasındaki alanda zayıf kuvvette yağan yağmur, Cumartesi gün içinde ise Şanlıurfa-Elazığ arasındaki geniş alanda kuvvetli sağanak bekliyoruz. Bu yağışlar Cumartesi akşamı yaklaşırken yeni su baskınlarına ve muhtemel sellere yol açabilir.

Gelecek hafta bu kışın son soğuk ve kar yağışlı haftası olacak görünüyor, önce güneşli ve sıcak bir pazartesi, ardından bu tarihler için "çok soğuk" ve kar yağışlı bir kış havası... Kuzeybatı'dan (Balkanlar'dan) üstümüze doğru ilerleyecek soğuk cephe büyük bir hava değişimine neden olacak.

İçinde yağışların olduğu bereketli bir dönem daha geliyor aslında fakat ardından çok soğuk ayaz bırakıyor. Kuru, güneşli gündüzler ve yer yer -5°C'lere inen sıcaklıklar 30-31 Mart ve 1-2 Nisan gecelerinde don olayına yol açabilir. İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde tarlaları don vurabilir. En düşük sıcaklık tahminlerini yakından takip etmekte yarar var.