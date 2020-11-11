İstismar dehşetinde flaş gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İstismar dehşetinde flaş gelişme! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Antalya'daki cinsel istismar sanığı öğretmenle ilgili flaş karar!

Antalya'da 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanıkla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: İstismar dehşetinde flaş gelişme! - Haberler
İstismar dehşetinde flaş gelişme!
0:00 / 0:00
AA

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, mağdur öğrencilerin aileleri ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

AA'nın haberine göre Köksar, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Köksar'a 26 çocuğa yönelik "Tehdit, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma ile zincirleme şekilde basit ve nitelikli cinsel istismar" suçlarından 621 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın bir öğrenciye "cinsel istismar" suçundan ise beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, Mahmut Aydın Köksar'ın öğretmenlikten men edilmesine hükmederken, yargılama sürecinden pişmanlık göstermemesi nedeniyle de indirim hükümlerini uygulamadı.

Yargılama sonunda mağdur öğrencilerin aileleri gözyaşları arasında mahkeme heyetine alkışlarla teşekkür etti. Duruşma sonunda Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Avukatı Serap Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını ve kararın bir üst mahkemece onanmasını temenni ettiklerini söyledi.

"BUGÜN ADALET YERİNİ BULDU"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan da 27 çocuk içindeki bir çocuğun konuşmasıyla sanığın 600 yılı aşkın bir ceza aldığını vurguladı.

Küçük bir çocuğun konuşmasıyla bu ülkenin bir istismarcıdan kurtulduğunun altını çizen Özkan, "Ben o çocuğa bütün milletimiz önünde teşekkür ediyorum. O çocuğa şunu demek istiyorum; Güzel çocuğum, iyi ki konuştun ve o istismarcıyı içimizden temizledin. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kararlarından birini verdi. Bize şu mesajı verdi; Adaleti doğru uygularsak çocukları kurtarabiliriz. O yüzden 'Adalet mülkün temelidir' yazısı gönüllerimizde vuku buldu, bugün adalet yerini buldu." diye konuştu.

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da verilen karardan mutlu olduklarını belirterek, "Devletimiz, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararla devletimize güven vermiştir. Yasalarda bir sorun yok ama yasa uygulayıcılarımızda bir sorun var. Bugün burada sanığa 600 yıla aşkın bir ceza verildi." şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da avukatı Hülya Kuran biyografisi
GÜNDEMEsra Erol'da avukatı Hülya Kuran kim?
Milli Savunma Bakanlığı "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"nin icra edildiğini duyurdu.
GÜNDEMMSB paylaştı: Zorlu görev başarıyla tamamlandı
Son dakika haberi: Bisikletiyle tonlarca demirin altında kaldı! - Haberler
GÜNDEMBisikletiyle tonlarca demirin altında kaldı!
Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
GÜNDEMDemokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 ...
İzmir'de, TÜPRAŞ hattından akaryakıt çalan 5 kişi yakalandı
GÜNDEMAkaryakıt hırsızları yakalandı
Kadıköy Poyraz Sokak’ta günün her saatinde trafik kaosu vatandaşı çileden çıkarıyor
GÜNDEMKadıköy’de kaos sokağı
Son depremler listesi 11 Kasım AFAD - Kandilli... Deprem mi oldu, nerede?
GÜNDEMSon depremler listesi 11 Kasım!
MHP Lideri Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEMBahçeli'nin ilkokul öğretmenine son görev
Son dakika: Çocuk parkındaki görsellere soruşturma başlatıldı - Haberler
GÜNDEMÇocuk parkındaki görsellere soruşturma başlatıldı
Karısının kıyafetlerini giyiyordu! Gizli kamera olayında son dakika
GÜNDEMAldatma şüphesiyle ortaya çıkan olayda yeni gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X