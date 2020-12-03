İsveç'te korkunç olay: 30 yıl sonra bulundu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İsveç'in başkenti Stockholm'de adı açıklanmayan 70 yaşındaki bir anne, 40’lı yaşlardaki oğlunu Haninge bölgesindeki bir apartman dairesinde yaklaşık 30 yıl boyunca evde esir tuttuğu şüphesi ile polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Savcılık, kadının oğlunu bugün sorgulandıktan sonra anneye yönelik şüphelerin zayıfladığını söyleyerek serbest bırakıldığını duyurdu.

Mahkeme Savcısı Emma Olsson, "Annenin serbest bırakılmasını istedim. Anne hakkında soruşturma kapatılmadı ve suç şüpheleri devam ediyor. Ama şüpheler zayıfladı ve soruşturmanın kadın açısından olumsuz yönde gelişeceğini düşünmüyorum. Şimdi daha da geriye giden koşulları araştıracağız" diye konuştu.

Savcı, annenin delilleri yok etme gibi bir durumunun olmadığını ifade ederek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Öte yandan anne, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.