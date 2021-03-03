Maltepe'de sapık dehşeti! Küçük kızı taciz etti

İHA

İsveç’te bıçaklı saldırı sonucu 8 kişi yaralandı. Polis saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.

İsveç'ten SVT kanalının aktardığı bilgilere göre saldırı Vetlanda kentinde olurken, polis şüpheliyi vurdu. Şehrin birçok kısmı başlatılan operasyon sonucu kapatıldı.

Polis sözcüsü Angelica Israelsson Silfver, 20'li yaşlarında bir adam olan şüphelinin polis tarafından vurulduğunu söyledi.

Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirilirken, görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.

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