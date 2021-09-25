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Haberler BBC SON DAKİKA! İtalya'da gözaltına alınmıştı! Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı
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İtalya'da gözaltına alınmıştı! Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı

İspanya'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı eski Katalan lider Carles Puigdemont, İtalya'nın Sardinya adasında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak mahkeme, Puigdemont'un Sardinya'dan ayrılmamasına karar verdi

SON DAKİKA! İtalya'da gözaltına alınmıştı! Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı
BBC TÜRKÇE

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Sardinya'da düzenlenen bir Katalan festivaline katılmak için Perşembe günü adaya geldiğinde Alghero Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Geceyi Sassari kentindeki cezaevinde geçiren Puigdemont bugün mahkemeye çıkarıldı. Sassari İstinaf Mahkemesi, Puigdemont'un serbest bırakılmasına ancak Sardinya adasından ayrılmamasına karar verdi.

Mahkeme kararı beklenirken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Carles Puigdemont'un adalete teslim edilmesi ve yargılanması gerektiği açık" demişti.

Avukatları ise Puigdemont hakkında İspanya'nın talebiyle çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama emrinin geçerli olmadığını savunuyordu.

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