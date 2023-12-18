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        İYİ Parti finali Ankara ile yapacak

        Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayan İYİ Parti'de açıklanacak son ilin başkent Ankara olması bekleniyor...

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 08:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:58
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        İYİ Parti finali Ankara ile yapacak
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        CHP'nin iş birliği teklifini reddeden ve yerel seçime tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de büyükşehir belediye başkan adaylıkları arasında açıklanacak son il başkent Ankara olacak.

        Seçim yaklaştıkça partiler adayları peş peşe açıklamaya başladı. İYİ Parti şu ana kadar 100'den fazla noktada adaylarını açıkladı. Büyükşehirler arasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mesut Dedeoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Aydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Muhammet Erkan aday gösterildi.

        YENİ YILDA ÖNCE İSTANBUL SONRA ANKARA AÇIKLANACAK

        Gözlerin çevrildiği İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise 2024 yılının başında açıklanacak. Edinilen bilgiye göre, beklenenin aksine İstanbul değil Ankara açıklanacak son il olacak. Ankara için yakın zamanda Cengiz Topel Yıldırım ve İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'in ismi geçmişti.

        NEVŞEHİR VE UŞAK BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIKLANACAK

        Ayrıca İYİ Parti'nin bu hafta içinde Nevşehir ve Uşak belediye başkan adayları açıklanacak. Nevşehir belediye başkan adayının, 2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ve 2021 yılında sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa edip daha sonra İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı'nın olacağı öğrenildi.

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        #İyi parti
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