SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İYİ Parti meral akşener
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika: İYİ Parti kurultayı başladı! Meral Akşener: Nerede kalmıştık?

Son dakika: İYİ Parti kurultayı başladı

Son dakika... İYİ Parti'de kritik kurultay başladı. 2013 yılında kaldırılan "Andımız"ın okunmasıyla başlayan kurultaya Genel Başkan Meral Akşener tezahüratlarla salona girdi. Akşener yaptığı konuşmada, "Şimdi sizlere soruyorum, eteğinde taş kalmış olan var mı? Şunu da söyleseydim, diye içinde uhde kalmış olan var mı? Öyleyse nerede kalmıştık?" dedi

12.08.2018 - 10:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız. 'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim" dedi. 

İYİ Parti Kurultayını izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" yazısı bulunuyor.

Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek.

Bin 124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, "çarşaf liste" yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.

AKŞENER: İYİ PARTİ ALLAH'A SIĞINANLARIN PARTİSİDİR

Kurultayın başlamasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan seslendi. Akşener, "İYİ Parti, sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisidir. İYİ Parti, memleketi avucuna alan ehliyetsizliğe, terbiyesizliğe, yozlaşmaya karşı kalbiyle buğzedip Allah'a sığınanların partisidir" dedi.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1028551379823091712

AKŞENER: NEREDE KALMIŞTIK?

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'dan şunları söyledi:

"İyi ki bir araya geldik. İyi ki birlikteyiz. İYİ Parti bir kişiye, partiye karşıt olarak değil huzura ve ikbale taraf olarak kuruldu. Memleketin ikbali ve milletin istakbali için kuruldu. 

Baki bir iş yapmak istiyorsanız faniye bel bağlamayın. Biz adalete, doğruluğa gönül verdik. Yola çıkarken bir iddia koyduk ortaya. Başaracağız dedik. Bunu söylerken sırtımızı bir yere dayamadık. Kimseye bir zafer garantisi falan da vermedik. Yine söylüyorum. Başaracağız.

Seçime giren tüm partiler oy kaybetti ama kendilerini başarılı ilan ettiler. Biz ise onlar kadar oy almaamıza rağmen sorumluluğu üstlenerek çekildik. Kendi partimde ihtilaf konusu olmaktansa noktayı koyarım dedim. Fitneye sebep olmaktansa örter kapımı otururum dedim. Türkiye'ye yakıştıdığımız demokrasi anlayışı ve şahsi görüşlerim bunu gerektirityordu. Meselenin aslı budur.

Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız. 'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim. 

Şimdi sizlere soruyorum, eteğinde taş kalmış olan var mı? Şunu da söyleseydim, diye içinde uhde kalmış olan var mı? Öyleyse nerede kalmıştık? Şimdi yeniden Bismillah diyor muyuz, öyleyse daha yeni başlıyor muyuz? Size kolay bir başarı vaadetmiyorum. Bu çetin fakat kutlu yolu yufka yürekliler, hesapçılarla yürüyemeyiz. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katılsın. 

Bir milletin kaderi bir adamın dudağından çıkacak sözlere ve onun dalkavuklarına terk edilmez. Bu memlekette çok şey yetişir. Ama en iyi de insan yetişir. O milyonların memleketine katacakları varken, bir kişiye ve yakınlarına emanet edilemez. Bu memleket kimsenin babasının yahut kayın babasının tepe tepe kullanacağı bir yer değildir.

Türkiye memleketi beslemek yerine birbirini besleyen siyasiler yüzünden bu hale geldi. İYİ Parti toplumu iki karşıt görüşe sıkıştıranlara karşı haklı bir 3. yol olarak sahne aldı. Kazananı baştan belli kamplar çatışması şeklindeki seçim düzeni artık işlemeyecek. Bu kamplaşmaya son vereceğiz.

Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü artıran yüzde 10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır. Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan siyaset yapacağız. Neye inanıyorsak onu söyleyeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X