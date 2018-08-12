İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız. 'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim" dedi.

İYİ Parti Kurultayını izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" yazısı bulunuyor.

Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek.

Bin 124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, "çarşaf liste" yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.

AKŞENER: İYİ PARTİ ALLAH'A SIĞINANLARIN PARTİSİDİR

Kurultayın başlamasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan seslendi. Akşener, "İYİ Parti, sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisidir. İYİ Parti, memleketi avucuna alan ehliyetsizliğe, terbiyesizliğe, yozlaşmaya karşı kalbiyle buğzedip Allah'a sığınanların partisidir" dedi.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1028551379823091712

AKŞENER: NEREDE KALMIŞTIK?

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'dan şunları söyledi:

"İyi ki bir araya geldik. İyi ki birlikteyiz. İYİ Parti bir kişiye, partiye karşıt olarak değil huzura ve ikbale taraf olarak kuruldu. Memleketin ikbali ve milletin istakbali için kuruldu.

Baki bir iş yapmak istiyorsanız faniye bel bağlamayın. Biz adalete, doğruluğa gönül verdik. Yola çıkarken bir iddia koyduk ortaya. Başaracağız dedik. Bunu söylerken sırtımızı bir yere dayamadık. Kimseye bir zafer garantisi falan da vermedik. Yine söylüyorum. Başaracağız.

Seçime giren tüm partiler oy kaybetti ama kendilerini başarılı ilan ettiler. Biz ise onlar kadar oy almaamıza rağmen sorumluluğu üstlenerek çekildik. Kendi partimde ihtilaf konusu olmaktansa noktayı koyarım dedim. Fitneye sebep olmaktansa örter kapımı otururum dedim. Türkiye'ye yakıştıdığımız demokrasi anlayışı ve şahsi görüşlerim bunu gerektirityordu. Meselenin aslı budur.

Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız. 'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim.

Şimdi sizlere soruyorum, eteğinde taş kalmış olan var mı? Şunu da söyleseydim, diye içinde uhde kalmış olan var mı? Öyleyse nerede kalmıştık? Şimdi yeniden Bismillah diyor muyuz, öyleyse daha yeni başlıyor muyuz? Size kolay bir başarı vaadetmiyorum. Bu çetin fakat kutlu yolu yufka yürekliler, hesapçılarla yürüyemeyiz. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katılsın.

Bir milletin kaderi bir adamın dudağından çıkacak sözlere ve onun dalkavuklarına terk edilmez. Bu memlekette çok şey yetişir. Ama en iyi de insan yetişir. O milyonların memleketine katacakları varken, bir kişiye ve yakınlarına emanet edilemez. Bu memleket kimsenin babasının yahut kayın babasının tepe tepe kullanacağı bir yer değildir.

Türkiye memleketi beslemek yerine birbirini besleyen siyasiler yüzünden bu hale geldi. İYİ Parti toplumu iki karşıt görüşe sıkıştıranlara karşı haklı bir 3. yol olarak sahne aldı. Kazananı baştan belli kamplar çatışması şeklindeki seçim düzeni artık işlemeyecek. Bu kamplaşmaya son vereceğiz.

Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü artıran yüzde 10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır. Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan siyaset yapacağız. Neye inanıyorsak onu söyleyeceğiz."

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