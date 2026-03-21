İzmir'in Bergama ilçesinde bayramlaşma sonrasında akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle bitti. Alkolün de etkisiyle büyüyen kavgada bir kişi eniştesini bıçaklayarak öldürdü.

ZİYARETTE TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'daki habere göre olay; dün İzmir'in Bergama ilçesinde meydana geldi. Bayram ziyareti için bir araya gelen O.S.(23) ile eniştesi Cemal Dinç (56) arasında sözlü tartışma çıktı.

ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI

Alkolün etkisinde olduğu öne sürülen O.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikametgahlarının yaklaşık 50 metre ilerisindeki yolda eniştesi Cemal Dinç'i bıçakladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Cemal Dinç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dinç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kayınbirader O.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Fotoğraf temsilidir.