        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de bir kişi bayram ziyaretinde tartıştığı eniştesini öldürdü | Son dakika haberleri

        İzmir'de bir kişi bayram ziyaretinde tartıştığı eniştesini öldürdü

        İzmir'de bayram ziyaretinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., eniştesi Cemal Dinç'i bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Tartıştığı eniştesini öldürdü
        İzmir'in Bergama ilçesinde bayramlaşma sonrasında akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle bitti. Alkolün de etkisiyle büyüyen kavgada bir kişi eniştesini bıçaklayarak öldürdü.

        ZİYARETTE TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; dün İzmir'in Bergama ilçesinde meydana geldi. Bayram ziyareti için bir araya gelen O.S.(23) ile eniştesi Cemal Dinç (56) arasında sözlü tartışma çıktı.

        ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI

        Alkolün etkisinde olduğu öne sürülen O.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikametgahlarının yaklaşık 50 metre ilerisindeki yolda eniştesi Cemal Dinç'i bıçakladı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Cemal Dinç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Dinç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kayınbirader O.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Fotoğraf temsilidir.

