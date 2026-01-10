Habertürk
        Son dakika: İzmir'de göçmen botu yarı batık bulundu; 37 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu

        İzmir'de göçmen botu yarı batık bulundu; 37 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenle ilgili aramaların sürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:13
        İzmir'de düzensiz göçmen botu battı: 1 ölü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenle ilgili aramaların sürdüğünü bildirdi.

        'SU ALAN LASTİK BOT YARI BATIK HALDE BULUNDU'

        Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, kötü hava şartları nedeniyle su alan lastik bot, yarı batık halde bulundu.

        1 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Botun içinde 37 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

        SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRİLDİ

        Bakan Yerlikaya, bölgede Sahil Güvenlik helikopterinin de görevlendirildiğini ifade etti.

