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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de motosiklet, viraj levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de motosiklet, viraj levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

        İzmir'in Konak ilçesinde virajı alamayan bir motosikletli işaret tabelasına çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:30
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        Viraj levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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        İzmir'de, motosikletin viraj levhasına çarptığı kazada sürücü A. G. (31) ve yanındaki yolcu O.Ö. yaralandı. Sürücü A.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kaza, 02.30 sıralarında Konak ilçesi Alsancak semti Liman Caddesi'nde meydana geldi. A.G. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve viraj levhasına çarptı.

        Sürücü A.G. ve yolcu O.Ö. çarpmanın etkisiyle savrulurken, motosiklet takla atarak çalılara vurdu.

        Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından O.Ö., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, A.G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü A.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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