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Evleri su bastı! Sağanak İzmir'de sele yol açtı

Türkiye'nin birçok kentini etkileyen şiddetli sağanak İzmir'de sele yol açtı. Kentte bazı ev ve iş yerlerini su basarken caddeler göle döndü. Bazı araçların sular altında kaldığı görüldü

Son dakika: Sağanak İzmir'de sele yol açtı! - Haberler
DHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken suya gömüldü.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından İzmir öğleden sonra yağmurun etkisi altına girdi.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

Su basan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

"SÜREKLİ TADİLAT YAPIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Sakine Özyurt (55), "Evlerimize ve iş yerlerimize sular girdi. Rögarlar yetersiz. Doluyor. Taştan sular hep evlerimize, dükkanlarımıza giriyor. Her sene böyle mağdur oluyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun" dedi.

Mahalle esnaflarından Erdem Balyacı (42), "Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık" derken Nurullah Altun (45), "Her sene aynı. Rögarlar hep tıkanıyor. Önceden bir çalışma yaptılar ama yine çare bulamadılar. Dükkanımızı ev su basıyor. Sürekli tadilat yapıyoruz bıktık. Buna bir çare bulmaları lazım. Bizim kendi imkanlarımızla onarıyoruz" dedi.

Yine iş yerine su basan esnaflardan Özgür Kaplan (45) da " Yine dükkanımıza su bastı. Rögarlar taştı. Zarar büyük" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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