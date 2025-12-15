Habertürk
        Son dakika: İzmir'de tek operasyonda 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi 46 kişi tutuklandı

        İzmir'de tek operasyonda 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi 46 kişi tutuklandı

        İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:48
        İzmir'de zehir baskını 3 milyon hap ele geçirildi
        İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

        Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

        Bu miktarın 3 milyon 46 bin adedinin, Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı ve tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza miktarı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra 9 hassas terazi, 9 tüfek, 4 tabanca ve 366 fişek bulundu. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #İzmir
        #son dakika haber
