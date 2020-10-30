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HaberlerGündemSON DAKİKA İZMİR DEPREM! Seferihisar'da deniz yükseldi! - Haberler
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SON DAKİKA! Seferihisar'da deniz yükseldi!

İzmir'i vuran, Ege ve Marmarayı sarsan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin merkez üssü olan Seferihisar'da denizin yükseldiği görüntüler şoke etti. Bayraklı ve Buca'da binaların yıkıldığı öğrenildi

SON DAKİKA İZMİR DEPREM! Seferihisar'da deniz yükseldi! - Haberler
HABERTURK.COM

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de, büyük bir depremle sarsıldı. AFAD'ın verdiği bilgiye göre 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

SEFERİHİSAR'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Seferihisar'da denizin yükseldiği öğrenildi.

EGE VE MARMARA'DAN HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

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