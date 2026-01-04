Habertürk
        Son dakika: İzmir haberleri: Belediye otobüsünü sollamak isteyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Belediye otobüsünü sollamak isteyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        İzmir'de bir trafik kazası meydana geldi. Belediye otobüsünü sollamak isteyen motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek devrildi. Kask takmadığı öğrenilen sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:05
        Otobüsü sollamak isterken canından oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamak isterken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Cihan Ali Sönmez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        OTOBÜSÜ SOLLAMAK İSTEDİ

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 23.30 sıralarında Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Ali Sönmez, plakasız motosikletiyle önündeki belediye otobüsünü sollamak istedi.

        SAVRULUP, KALDIRIMA DÜŞTÜ

        Bu sırada dengesini kaybeden Sönmez’in motosikleti devrildi. Kaskı takılı olmayan Sönmez, savrulup, kaldırıma düştü.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Ali Sönmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        POLİS KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, belediye otobüsü şoförü B.A. (30) ile karşıdan gelen başka bir motosikletin sürücüsü H.K.'yi (37) bilgisine başvurmak üzere emniyete götürdü.

        Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
