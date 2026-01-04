Belediye otobüsünü sollamak isteyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'de bir trafik kazası meydana geldi. Belediye otobüsünü sollamak isteyen motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek devrildi. Kask takmadığı öğrenilen sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamak isterken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Cihan Ali Sönmez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
OTOBÜSÜ SOLLAMAK İSTEDİ
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 23.30 sıralarında Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Ali Sönmez, plakasız motosikletiyle önündeki belediye otobüsünü sollamak istedi.
SAVRULUP, KALDIRIMA DÜŞTÜ
Bu sırada dengesini kaybeden Sönmez’in motosikleti devrildi. Kaskı takılı olmayan Sönmez, savrulup, kaldırıma düştü.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Ali Sönmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
POLİS KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, belediye otobüsü şoförü B.A. (30) ile karşıdan gelen başka bir motosikletin sürücüsü H.K.'yi (37) bilgisine başvurmak üzere emniyete götürdü.