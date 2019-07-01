Trabzonspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, " Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama göre; Obi Mikel, yıllık sabit 1.5 Milyon Euro kazanacak.

İlk 2 yıl Süper Lig maçlarının %70'inde (48 maç) en az 45 dakika oynaması durumunda opsiyon devreye girecek.