Kabine bugün toplanıyor! 0:00 / 0:00

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Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat: 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Kabinenin gündeminin ilk maddesinin Afganistan'da yaşanan gelişmeler olacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Yine kabine toplantısının bir diğer başlığı, küresel pandemi ve ülkemizde de yaşanan vaka artışı olacak. Bilim Kurulu'nun pandemiyle ilgili yapacağı tavsiyeler ve yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağına ilişkin görüşler de istişare edilecek.

Bunun yanı sıra 11 Ağustos'ta Karadeniz'de yaşanan ve yürekleri yakan sel felaketinin ardından yaşanan gelişmeler ve yapılan çalışmaların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.