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Son dakika: Kabine toplanıyor! Koronavirüs tedbirleri ile esnaf ve çiftçiler için yeni paket gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma paketi oluşturacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Son dakika: Kabine toplanıyor! Koronavirüs tedbirleri ile esnaf ve çiftçiler için yeni paket gündemde
Kabine toplanıyor! Koronavirüs tedbirleri ile esnaf ve çiftçiler için yeni paket gündemde
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs salgını ve esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketi oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te kabine toplantısına başkanlık edecek.

KORONAVİRÜS: YENİ TEDBİR Mİ, GEVŞEME Mİ

Toplantıda, alınan koronavirüs tedbirlerinin pandemideki etkisi üzerinde görüş alışverişi yapılması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağı" yönündeki açıklaması sonrası, sahadaki veriler masaya yatırılacak. Bu kapsamda bazı yasakların esnetilmesi ve yeni tedbir kararları gündem maddesi arasında yer alacak.

ESNAFA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de 5 parti ortak hareket ederken, bu yönde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Toplantıda kira, kredi ve yapılandırma düzenlemesinin de görüşülmesi bekleniyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Kabine gündeminin diğer başlıkları ise, AB ve ABD ile ilişkiler, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki son gelişmelerin olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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