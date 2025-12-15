KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BÜYÜK BİR ATILIM HALİNDEYİZ"

Ulaştırmadan güvenliğe pekçok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantısını daha tamamlamış bulunuyoruz. Türk tarihinin ilk yazılı metinlerinden olan Orhun Kitabelerinde şöyle yazar: Bir şeyi yufka iken delmek kolaymış, ince olanı koparmak kolay, yufka kalın olursa onu delmek zor, ince yoğun olursa kırmak zor imiş" Birbirimizden güç ve cesaret alarak her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada sancılı dönüşüm yaşanırken Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere göre adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın izniyle bunları aşacak irade, azim ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır.

"HER ZAMAN KUCAKLAYICI OLACAĞIZ"

Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yücelteceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız, kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin huzuru, refahını büyütecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz. Hangi siyasi partiden olursa olsun şu an ekranları başından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Liyakatli kadrolar işbaşındadır. Emanetinize zerre miskal gölge düşürmedik. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.

"ADALET TEŞKİLATIMIZI GÜÇLENDİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için koşturuyoruz. Millete hizmet yolunda medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor, asla yorulmuyor kesintisiz şekilde çalışıyoruz. 86 milyonun huzur ve esenliği için gecemizi gündüzümüze kattık. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 274'ten 95 bin 224'e, hakim ve savcı sayımızı ise 26 bin 803'e ulaştırdık. Müstakil adliye binalarımızın sayısını 78'den 391'e çıkardık. Adli ve idari yargıda mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık. Dosyaların kapatılma sürelerini kısaltarak bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık. AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir. İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da yüzde 1,09 ile konsey üyesi ülkelerde ortalama ihlal oranından daha düşük seviyedeyiz. İnşallah bunu daha da aşağı çekeceğiz. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlarını uygulamayan birçok ülkeyle ilgili s eslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin ve Filistin'in önde olmasına hiçbir tepki gösterilmiyor. Fakat sözkonusu Türkiye olunca bakıyorsunuz hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeyi kararlılıkla devam edeceğiz.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA DÖNÜK HİZMET VE DESTEKLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kamudaki engelli memurlarımızın sayısını 83 bine ulaştırdık. Sosyal yardım ve destek hizmetlerini etkin şekilde devreye aldık. 23 sene önce evde bakım hizmetlerinden 5 bin kişi yararlanıyordu. 100 katın üzerinde artışla bugün 520 binden fazla vatandaşımız bu hizmetlerden istifade ediyor. İşverenlerimize sağladığımız teşviklerle devlet olarak hayatın her sahasında engelli vatandaşlarımıza dönük hizmet ve desteklerimizi devam ettireceğiz.