KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

86 milyon olarak kardeşiz, kaderdaşız, ezelden ebede biriz ve beraberiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Şunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir dağ ne kadar uluysa başındaki duman da o derece koyu olur. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler daima olmuştur ve olacaktır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Biz bu oyunlara inşallah gelmeyeceğiz.

"SARSILMAZ BİR DUVAR OLACAĞIZ"

Sözkonusu Türkiye olunca Türkiye'nin huzuru, güvenliği bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Sarsılmaz bir duvar olacağız. Milli mücadelenin en sancılı günlerinde merhum Akif şöyle sesleniyordu: "Milletler topla, tüfekli, zırhlı ile, ordularla tayyarelerle yıkılmaz, ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek kendi başının derdine, kendi menfaatini temin etme kaygısına düştüğünde yıkılır". Bugün de boylarına poslarına bakmadan son derece kibirli edayla Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği devletimiz, vatanımızdır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin kuvveden fiile çıkmasını engellemektir.

"TERÖR BELASI TÜRKİYE'NİN AYAĞINA VURULMUŞ EMPERYALİST PRANGADIR"

Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Türk ve Türkiye düşmanlarının bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız. Yılın bu ilk günlerinde altını çizerek ifade ediyorum; On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ, FETÖ, DHKPC, PKK yapılarıın hepsi aparat olarak bir amaç olarak kullanılmıştır.

Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesi savunma sanayimizin ülkemize sağladığı yetenekler, hak ve özgürlükler alanında tarihi reformlar ve milletimizin engin basireti sayesinde terör müsibetinden ebediyyen kurtulma noktasında önemli fırsat yakaladık. Bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek 40 senedir ülkemizin enerjisini sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz. Bunu da suhuletle, sabırla, sağduyuyla yapacağız. Bölgede yaşamanın getireceği büyük kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.