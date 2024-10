"SİYASETTE DİYALOG ZEMİNİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Bölgemizin içinde bulunduğu kesif ve karanlık atmosferde dışarıdaki meselelerle yakından ilgilenirken evimizin içini toparlamamız yani iç cephemizi tahkim ve takviye etmemiz fevkalade önemlidir. Bunun yolu da evvelemirde siyasette diyalog zeminini güçlendirmekten geçiyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni çatışma patlak verirken siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Bu noktada yapmamız gereken bellidir; Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesine bekleyenlerin onların içindeki lejyonerlerin gerilimi körüklemesine müsaade etmemeliyiz. Türkiye'yi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Her kim siyasetten topluma yayılan yumuşama iklimini baltalamak için hamle yapıyorsa kesinlikle Türkiye'nin iyiliğini istemiyor demektir. Her kim ülkemizin güvenlik kuşağını güçlendirmeye hedefleyen çabaları sureti haktan görünerek hedef alıyorsa, acı hatıraları tekrar deşiyorsa apaçık ihanet içinde demektir. Türkiye son dönemde siyasette bir yumuşama iklimine girdi. Siyasi aktörler arasında bilhassa milli meselelerde ortak paydada buluşma arayışları artmaya başladı. Siyaset kurumunu 3 seçimin sürüklediği yüksek gerilimden çıkarma iradesi siyasi partilerle ve toplumumuzda makes buldu. Hüsnüniyet göstergesi olan bazı adımlar atıldı. Bu atmosferi henüz meyveye durmadan zehirlemeye dönük girişimler de yoğunlaştı. Partisi tarafından dışlanmış hatta istenmeyen adam ilan edilmiş, kimi eski siyasetçilerin ekran ekran dolaşıp, kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşması, yumuşama atmosferini provokatif sözlerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bilmiyoruz. Girdiği her seçimi kaybeden son olarak partideki seçim yarışını kaybederek rekor kıran zatın, Türkiye'yi birlikte yönetmeye talip olduğu eski ortaklarıyla ilgili hakaretamiz ifadelere cevap vermeyi zul addediyoruz. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizliğin işaretidir. Bölgemizin tamamında Türk, Türkmen, Arap, Kürt demeden herkesi kucaklayan bir kardeşlik ekseni kurmaya çalışıyoruz. Birileri hemen bu kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz. Buna kayıtsız da kalmayız.

"PROVOKASYONLARA GÖZ YUMMAYIZ"

Bölgemizde bunca ateş varken, her geçen gün ülkemize yaklaşırken herkes aklını başına almalıdır. Yumuşama iklimi ülkemiz ve milletimizin güvenliğinden taviz vereceğimiz provokasyonlara göz yumacağımız anlamına asla gelmiyor. Her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.

"ZİYARETİMİZ BOYUNCA ÇOK FARKLI KESİMLERLE BİR ARAYA GELDİK"

Ülkemizin ve etrafının bir barış ve istikrar adasına dönüşmesi için dış temaslarımıza hız kazandırdık. Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretimiz çok önemli mesajlar içeriyordu. Her iki ülkeyle toplam 15 anlaşmayla ikili münasebetlerimizi daha da ilerlettik. Ziyaretimiz boyunca çok farklı kesimlerle bir araya geldik. Balkanların en büyük camisi olan Namazgah Camii'nin açılışını yapmak benim için ayrı bir bahtiyarlıktı. Muhteşem mimarisiyle Tiran'ın tam kalbindeki merkezi konumuyla, 8 bin kişilik cemaat kapasitesiyle, diğer özellikleriyle Namazgah Camii gurur ve ilham verici bir eser olmuştur. Sayın Edi Rama'ya ve camimizin açılışında emeği geçen herkese, kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic'le çok verimli geçen görüşmelerimizin olumlu yansımalarını yakında göreceğiz. Dilde, fikirde, işde birlik diyen merhum Gaspıralı İsmail Bey'in hayalini gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.