        Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı! | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı!

        İstanbul Kadıköy Acıbadem'de, bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 09:00 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:50
        Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı!
        İstanbul Kadıköy'de yolcu indiren metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

        AA'da yer alan habere göre Acıbadem Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüse, Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine seyreden başka bir metrobüs arkadan çarptı.

        Kazada, herhangi bir yolcu yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu. Yolcular, başka metrobüslere aktarıldıktan sonra kaza yapan araçlar çekildi.

        Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

