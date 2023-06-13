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Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da kadın doktora eşi bıçakla saldırdı! - Güncel haberler
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Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü

Kadın cinayetlerine insanın kanını donduran bir olay eklendi. Bu kez de Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın doktor, görevli olduğu aile sağlığı merkezinde kocası tarafından vahşice öldürüldü

Alanya'da kadın doktora eşi bıçakla saldırdı! - Güncel haberler
AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.

AA'da yer alan habere göre Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla kendi hayatına son verdi.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.

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