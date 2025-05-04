Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ABB Fomget!

ABB FOMGET Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti ve Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Fomget, gelecek sezon Türkiye’ye Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.

Son haftaya girerken Fomget ile aynı puanda (67) olan Fenerbahçe, deplasmanda ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak sezonu 68 puanla ikinci sırada tamamladı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan ABB Fomget GSK’yı tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü’nü kutluyorum. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran Başkent ekibinin futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.