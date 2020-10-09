DHA

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Elbasan'ı darp eden tutuklu sanık Erol Elbasan, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, "iyi hal" indirimiyle tahliye edildi. Sanığın, Derya Elbasan'a 500 metre yaklaşmama kararı verildi. Erol Elbasan hakkında iyi hal indirimine tepki gösteren Derya Elbasan, "Bu mahkemedeki iyi hal kısmını kendime hakaret olarak sayıyorum. Bana yapılmış bir hakarettir bu. Ben buna karşıyım. Hakimin, savcının yanında bana ne yapacaktı. Ne olursa iyi halden kalkardı? Benim oradaki mağduriyetim niye göz önünde bulundurulmadı" dedi.

Erol Elbasan'ın konutuna 500 metreden fazla yaklaşılmasının yasaklanması kararına da tepki gösteren Derya Elbasan, "Evime 500 metre yaklaşmayacakmış. Benim evimin etrafında park var, kafe var, her şey var. 'Kafeye geldim' dediği zaman bitti bu olay" dedi.

"TAHLİYE EDİLMESİ HALİNDE YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TAMAMLAYACAKTIR"

İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erol Elbasan ve müşteki Derya Elbasan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki Derya Elbasan, sanığın pişman olduğuna inanmadığını belirterek, "Tahliye edilmesi halinde yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır. Şikayetim devam ediyor, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Son sözü sorulan sanık Erol Elbasan ise, pişman olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istiyorum" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 2 YIL 8 AY 15 GÜN CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Erol Elbasan'ı önce, "Eşi kasten yaralama" suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 2 yıl 8 ay 15 güne düşürdü.

TEHDİT VE HAKARETTEN BERAAT ETTİ

Mahkeme, Erol Elbasan'ın, "Tehdit" ve "Alenen hakaret" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

EVİNE 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞMASI YASAKLANDI

Erol Elbasan'ın yurt dışına çıkışını yasaklayan mahkeme, sanığın aynı zamanda müşteki Derya Elbasan'ın konutuna 500 metreden fazla yaklaşmasının yasaklanmasına karar verdi.

İYİ HAL İNDİRİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan Derya Elbasan, mahkemenin sanık hakkında uyguladığı iyi hal indirimine tepki gösterdi.

"İYİ HAL KISMINI KENDİME HAKARET OLARAK SAYIYORUM"

Elbasan, "Yargılama sisteminde caydırıcılığa önem verilse, bu suç oranı yüzde 50'ye inebilir. Yani yaklaşık altı aydır süren bir mahkeme var ve bunlar göz önünde bulundurulmuyor, 'sen git, bir daha gelirsen eğer sen bu cezayı bu şekilde yatarsın' şeklinde bir sırt sıvazlanıyor. Ondan sonra kadınlar neden ölüyor? İyi hal derken ne kastediliyor? Mahkemedeki iyi hal, beni, hakimin ve savcının gözünün önünde darp etmemesi mi, bana hakaret edememesi mi? Bunu yapmadığı için mi iyi hali. Benim fotoğraflarım, benim 20 gün boyunca bir pipetle beslenmem, Benim mağduriyetim niye göz önünde bulundurularak bir ceza sistemi uygulanmıyor? Şu an çıkan karardan hiç memnun değilim" dedi.

UZAKLAŞTIRILMA KARARINA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Sanığın konutundan 500 metre uzaklaştırılması kararına da tepki gösteren Derya Elbasan, konuttan 500 metre uzaklaştırılması kararının kendisini korumaya yetmeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Evime 500 metre yaklaşmayacakmış. Benim evimin etrafında park var, kafe var, her şey var. 'Kafeye geldim' dediği zaman bitti bu olay. Yani bu kadar basit. Özellikle bu mahkemedeki iyi hal kısmını kendime hakaret olarak sayıyorum. Bana yapılmış bir hakarettir bu. Benim mağduriyetimin fotoğrafları varken, onun iyi hali göz önünde bulunduruluyor ve benim mağduriyetimi kapatıyor. Ben buna karşıyım. Hakimin, savcının yanında bana ne yapacaktı. Ne olursa iyi halden kalkardı? Benim oradaki mağduriyetim niye göz önünde bulundurulmadı. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Onunla böyle bir yargıda bulunduğum için esef duyuyorum, çocuklarımın babası olduğu için esef duyuyorum, ona haklılık payı çıkarmaya çalışan bir adalet sisteminde yargılandığım için esef duyuyorum. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erol Elbasan'ın 6 Haziran 2020 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Elbasan'ın Kartal'da bulunan evinin önüne gittiği, dışarı çıkan eşi ile müşterek kızlarının erkek arkadaşı nedeni ile tartıştıkları belirtiliyor. Eşi ile tartışan Erol Elbasan'ın eşini sokakta bekleyen park halindeki kamyonetin arkasına götürerek silahla ateş etmeye çalıştığı, ele geçmeyen silahın patlamadığı, bunun üzerine darp ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Erol Elbasan'ın , "Eşi kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Tehdit" ve "Alenen hakaret" suçlarından 3 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.