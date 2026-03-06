Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kadınlar tuvaletinde 15 kadının görüntüsünü çekti | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Kadınlar tuvaletinde 15 kadının görüntüsünü çekti!

        Hatay'da, akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki S.K., 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Tuvalete girdiği esnada cep telefonunu fark eden kadının şikayeti sonrası olayın faili, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:25
        Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunda, 3 Mart tarihinde yaşanan olayda, kadınlar tuvaletinde ihtiyacını gidermek isteyen B.N.K.; kabininin içerisinde fotoğraf ve videosunun çekildiğini fark etti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine kadının fotoğraf ve videosunu çeken 21 yaşındaki S.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        4 AYDA 15 KADININ GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ

        S.K.'nin telefonunda ön inceleme yapıldığında 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunda kadınlar tuvaleti içerisine saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini çektiği tespit edildi.

        Adli makamlara sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

