Kadınların kavgasında, ayırmak yerine yumrukladı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde iki kadın birbirlerini saçından tutarak yerde sürükledi. Bu sırada kavgaya dahil olan bir kişi yerdeki kadını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstiklal Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı.

Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı.