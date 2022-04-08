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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Miyom ameliyatına girdi! Kahreden haber!
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Kahreden haber!

Antalya'da turizm sektöründe çalışan 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı, girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber ile Gülşah Gizem Angı'nın yakınları büyük şok yaşadı. Angı, gözyaşları arasında toprağa verildi

Son dakika: Miyom ameliyatına girdi! Kahreden haber!
Kahreden haber!
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DHA

Son dakika haberler... Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı (33), 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı.

5 SAAT AMELİYATTA KALDI, BEYNİNE PIHTI ATTI

DHA'da yer alan habere göre burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı.

Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

AİLESİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

5 YILDIZLI OTELDE YÖNETİCİYDİ

Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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