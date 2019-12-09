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HaberlerGündemSON DAKİKA KAHREDEN KAZA! Motosiklet ile kaza yapmış, arkadaşını ölüme terk edip kaçmış!

Motosiklet ile kaza yapmış, arkadaşını ölüme terk edip kaçmış!

İstanbul'da E-5 karayolu Maltepe mevkiinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Polisin araştırmaları sonrasında sır ölümün nedeni ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ferdi K.’nın, alkollü halde motosiklet kullanan arkadaşı Emre U. ile beraber seyir halindeyken kaza yaptıkları, Emre U.’nun alkollü ve ehliyetsiz olduğundan korkup arkadaşını ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı. İki arkadaşın kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı

motosiklet kazası
İHA

İstanbul'da E-5 karayolu Maltepe mevkiinde sabah saatlerinde orta refüjde bir erkek cesedi bulunmuş, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Ferdi K.'nın (21)’ olay gecesinde yanında bulunan arkadaşı Emre U. (20),Kartal’da Yakacık Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOL ALIP YOLA ÇIKTILAR

İHA'da yer alan habere göre yapılan araştırmada Emre U.’nun 4 yıllık arkadaşı Ferdi K.’yı çalıştığı iş yerinden alarak Kadıköy Moda’ya gittikleri ve burada bir miktar alkol aldıkları tespit edildi. Ardından iki arkadaşın gece saat 00.15 sıralarında Kartal’a gitmek üzere motosiklete binerek yola çıktı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Motosikleti kullanan Emre U.’nun gidon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olan Emre U.’nun korkarak arkadaşını kaza yerinde ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı. Öte yandan iki arkadaşın kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde motosikletin orta refüje çarptığı görülüyor.

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