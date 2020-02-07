DHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evden alevler yükseldi. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım (18),Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (4),alevlerin arasında kaldı.

ÜÇ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu.

KERPİÇ EV TAMAMEN YOK OLDU

Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.