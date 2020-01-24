DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi. İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.