Kalaslı saldırıda karar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! İstanbul'daki kalaslı cinayette karar çıktı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... İstanbul'un göbeğindeki kalaslı dehşette karar

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'i başından vurarak ağır şekilde yaralayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Doğan Uslu hakkında karar çıktı. Korkunç olayla ilgili mahkeme, sanık Doğan Uslu'yu müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

SON DAKİKA! İstanbul'daki kalaslı cinayette karar çıktı! - Haberler
Kalaslı saldırıda karar!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Uslu getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre mahkeme Başkanı, maktülün otopsi raporunun ve olaya ait kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.

Sanık Doğan Uslu

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi avukatları Burcu Ayık ve Büşra Bozdağ, "Gelen otopsi raporunda maktulün kanının kalas üzerinde bulunduğu, yine sanığın DNA örneklerinin tespit edildiği belirtilmiştir. Keza maktulün künt travmasına bağlı beyin kanaması sonucu vefat ettiği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla sanık avukatının maktulün yere düşerek başını çarpması sonucu vefat ettiği yönündeki savunmasına mahkemenizce itibar edilmemesini talep ediyoruz. Sanık hakkında şikayetimiz devam ediyor. Yağma suçunun unsurları itibariyle oluştuğu kanaatindeyiz. Cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 Ekim 2020 günü saat 03.00 sıralarında Barış Kaya'nın arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu'yla beraber Karaköy alt geçidinden geçtikleri esnada, sanık Doğan Uslu'nun para istediği, Barış Kaya'nın sanığa 5 TL verdiği, sanığın parayı beğenmeyip fırlatarak küfrettiği ve olay yerinde bulduğu kalası alarak sallamaya başladığı, araya Hüseyin Sezer'in girdiği, sanığın kalasla saldırmaya devam ettiği, Hüseyin Sezer'in kafasından aldığı darbe nedeniyle kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanamasının oluştuğu ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Barış Kaya'nın da kolundan ve elinden yaralandığı, sanığın cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başlaması üzerine Barış Kaya'nın kendini korumak için yerden kalas aldığı, sonrasında sanığın eylemlerine son verdiği belirtildi. Mütalaada, otopsi raporunda Hüseyin Sezer'in "künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu ölümünün meydana geldiğini" belirterek sanığın maktül Hüseyin Sezer'i "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Öldürülen Hüseyin Sezer

Sanığın eylemlerini daha fazla para almak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten savcı, "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise sanığın 7,5 yıldan 11,5 yıla kadar hapsini istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Doğan Uslu mütalaaya karşı suçlamayı kabul etmedi. Uslu'nun avukatı ise müvekkilinin olay günü alkollü olduğunu belirtirken "Grubun içerisinden kim olduğunu tespit edemediğimiz birisi maktülü arkasından tutarak çekiştirmiş, bu sırada maktul yere düşerek başını çarpmıştır. Müvekkilim olay yerinden bir taksiye binerek normal bir şekilde ayrılmaktadır. Her iki suçtan da beraatine ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın Hüseyin Sezer'i, "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infial sonucu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın katılan Barış Kaya'ya yönelik "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

TUTUKLULUĞU DEVAM

Tutukluluğunun devamına karar verilen sanığın başka bir suçtan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği belirtilerek hüküm kesinleştiğinde İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesine gereğinin ifası için gönderilmesine de hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinde maktül Hüseyin Sezer'in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada, sanık Doğan Uslu'nun kendilerinden para istediği belirtiliyordu. Şikayetçi Barış Kaya'nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen sanık Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, sanığın yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer'in kafasına vurduğu anlatılıyordu. Hüseyin Sezer'in kafatası kemiğini kıran ve beyin kanamasına neden olduğu, maktülün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Sanık Uslu'nun bununla da yetinmeyip cebinden çıkardığı bıçakla şikayetçilere savurarak yağmaya teşebbüs ettiği de vurgulanıyordu. Olayda kullanılan kalas silahtan sayılmıştı. Olay sonrası kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan sanık Doğan Uslu hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lise sınavları iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi? MEB'ten lise sınavlarıyla ilgili açıklama
GÜNDEMLise sınavları iptal mi oldu?
ZİRVEYE YÜKSELDİ! Son dakika: Samsun'da yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti
GÜNDEMO kentte yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti!
AK Parti yeni MKYK listesi - AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu
GÜNDEMAK Parti yeni MKYK listesi belli oldu
KPSS ne zaman? KPSS 2021 başvuru tarihi nedir? ÖSYM 2021 KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEM2021 KPSS ne zaman?
Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı!
GÜNDEMBatman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı
Batman'da faciadan dönüldü! Rüzgara dayanamadı
GÜNDEMBatman'da faciadan dönüldü! Rüzgara dayanamadı
Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman? MEB AÇIKLADI!
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
BARANLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 24 Mart barajların doluluk oranı ve barajlarda son durum!
GÜNDEMİSKİ'den açıklama! İşte barajlarda son durum!
KORKUNÇ SÖZLER! Emekli çiftin katilinden akıllara durgunluk veren sözler! - Haberler
GÜNDEMEmekli çiftin katilinden korkunç sözler!
AÖL sınavı ne zaman ve nasıl olacak? MEB AÇIKLADI! MEB AÖL sınav tarihleri ve AÖL giriş ekranı
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?