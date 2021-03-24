Kalaslı saldırıda karar! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Uslu getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre mahkeme Başkanı, maktülün otopsi raporunun ve olaya ait kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.

Sanık Doğan Uslu

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi avukatları Burcu Ayık ve Büşra Bozdağ, "Gelen otopsi raporunda maktulün kanının kalas üzerinde bulunduğu, yine sanığın DNA örneklerinin tespit edildiği belirtilmiştir. Keza maktulün künt travmasına bağlı beyin kanaması sonucu vefat ettiği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla sanık avukatının maktulün yere düşerek başını çarpması sonucu vefat ettiği yönündeki savunmasına mahkemenizce itibar edilmemesini talep ediyoruz. Sanık hakkında şikayetimiz devam ediyor. Yağma suçunun unsurları itibariyle oluştuğu kanaatindeyiz. Cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 Ekim 2020 günü saat 03.00 sıralarında Barış Kaya'nın arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu'yla beraber Karaköy alt geçidinden geçtikleri esnada, sanık Doğan Uslu'nun para istediği, Barış Kaya'nın sanığa 5 TL verdiği, sanığın parayı beğenmeyip fırlatarak küfrettiği ve olay yerinde bulduğu kalası alarak sallamaya başladığı, araya Hüseyin Sezer'in girdiği, sanığın kalasla saldırmaya devam ettiği, Hüseyin Sezer'in kafasından aldığı darbe nedeniyle kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanamasının oluştuğu ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Barış Kaya'nın da kolundan ve elinden yaralandığı, sanığın cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başlaması üzerine Barış Kaya'nın kendini korumak için yerden kalas aldığı, sonrasında sanığın eylemlerine son verdiği belirtildi. Mütalaada, otopsi raporunda Hüseyin Sezer'in "künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu ölümünün meydana geldiğini" belirterek sanığın maktül Hüseyin Sezer'i "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Öldürülen Hüseyin Sezer

Sanığın eylemlerini daha fazla para almak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten savcı, "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise sanığın 7,5 yıldan 11,5 yıla kadar hapsini istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Doğan Uslu mütalaaya karşı suçlamayı kabul etmedi. Uslu'nun avukatı ise müvekkilinin olay günü alkollü olduğunu belirtirken "Grubun içerisinden kim olduğunu tespit edemediğimiz birisi maktülü arkasından tutarak çekiştirmiş, bu sırada maktul yere düşerek başını çarpmıştır. Müvekkilim olay yerinden bir taksiye binerek normal bir şekilde ayrılmaktadır. Her iki suçtan da beraatine ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın Hüseyin Sezer'i, "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infial sonucu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın katılan Barış Kaya'ya yönelik "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

TUTUKLULUĞU DEVAM

Tutukluluğunun devamına karar verilen sanığın başka bir suçtan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği belirtilerek hüküm kesinleştiğinde İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesine gereğinin ifası için gönderilmesine de hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinde maktül Hüseyin Sezer'in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada, sanık Doğan Uslu'nun kendilerinden para istediği belirtiliyordu. Şikayetçi Barış Kaya'nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen sanık Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, sanığın yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer'in kafasına vurduğu anlatılıyordu. Hüseyin Sezer'in kafatası kemiğini kıran ve beyin kanamasına neden olduğu, maktülün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Sanık Uslu'nun bununla da yetinmeyip cebinden çıkardığı bıçakla şikayetçilere savurarak yağmaya teşebbüs ettiği de vurgulanıyordu. Olayda kullanılan kalas silahtan sayılmıştı. Olay sonrası kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan sanık Doğan Uslu hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.