        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

        Kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp kuran ancak çadırlarının fırtına sonucu uçması ile mahsur kalan 24 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:54
        Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp kuran ancak çadırlarının fırtına sonucu uçması ile mahsur kalan 24 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        FIRTINA NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

        DHA'nın haberine göre olay, saat 05.30 sıralarında Elmalı'ya bağlı Gömbe Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nden 24 kişi, gece kamp yapmak için dağlık alana giderek çadır kurdu. Fırtına nedeniyle çadırları uçan grup, burada mahsur kaldı.

        2 SAAT İÇİNDE KURTARILDILAR

        Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, grubu 2 saat içerisinde kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
