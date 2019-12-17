DHA

İstanbul'da, Sultangazi Yunus Emre Bulvarı'nda insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Can ile kızı Pervin Can'a, Muammer G. yönetimindeki otomobil çarptı. Anne kız çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu.

ANNE İLE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Başından darbe alan anne Rahime Can'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Muammer G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.