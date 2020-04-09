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'Korona'dan ölmeden önce son mesaj: "Aklın varsa dışarı çıkma!"

Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52),hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına, "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. Soytürk'ün arkadaşlarına WhatsApp'tan yazdığı mesajda, "Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" cümleleri yer aldı

Koronavirüs ölümleri
DHA

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü´nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk (52),koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kemal Soytürk, bugün sabah saatlerinde Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

"9 GÜNDÜR YÜKSEK ATEŞLE YANIYORUM"

DHA'da yer alan habere göre Kemal Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada yayıldı.

Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.

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