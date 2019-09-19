Antalya'nın Kumluca ilçesinde, önceki akşam Meydan Mahallesi, Defne Sokak'taki bir apartmanın önünde kan donduran bir olay yaşandı. Apartmanın arka bahçesinde tavuklarına yem veren 92 yaşındaki Zeynep Çıldır'ın yardım çığlıklarını duyan yakınları hemen kümeslerin olduğu alana geldi.

"BANA EZİYET ETTİLER, DÖVDÜLER"

İHA'daki habere göre yaşlı kadını kanlar içinde, yerde yatarken gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Önce oturduğu apartmanının balkonundan düştüğü sanılan kadın sağlık ekipleri tarafından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yakınlarına kadının, "Beni dövdüler, bana eziyet ettiler. Kafama vurdular" sözlerinin yanında, kolundaki bilezik de olmayınca durum polise aktarıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Mahalleye gelen polis geniş çaplı inceleme başlattı. Polis baltayı olay yerinin yakınında bulurken, güvenlik kamerası görüntülerinde kümesin yakınında görünen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşlı kadının 3 ayrı yerinde darp izi bulunduğu bu izin balta ile yapıldığı ve vücudunun değişik yerlerinde kırık ve yara izlerinin bulunduğu tespit edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesi devam ederken, polisin olayı çok yönlü soruşturduğu bildirildi.