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HaberlerGündemSon dakika! Çocuğuna tekme atan 'baba' yakalandı! - Haberler

Son dakika... Kan donduran tekmeci baba yakalandı!

İHA

İzmir Balçova’daki bir alışveriş merkezinde (AVM) babası olduğu iddia edilen bir kişinin çocuğuna attığı tekme görüntülere yansımıştı. O kişi, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

çocuğa şiddet

İzmir'in Balçova ilçesinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde Türkiye'nin kanını donduran bir olay meydana gelmişti. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir kişi kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de saldırgana tepki gösterdiği görülmüştü.

 

POLİS O BABAYI YAKALADI

İHA'da yer alan habere göre dehşet görüntüsüne yansıyan ve küçük çocuğun babası olduğu iddia edilen zanlı, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

Zanlının sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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