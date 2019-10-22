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Kanada'da düzenlenen federal seçimlerde Başbakan Justin Trudeau koltuğunu korumayı başardı ancak tek başına hükümeti kuracak oyu alamadı. Sonuçlar, iktidardaki Liberal Parti'nin Yeni Demokratik Parti ile azınlık hükümeti kurma yoluna gideceğini gösteriyor.

Kanada'da Federal Parlamento'nun 338 üyesini belirlemek için düzenlenen seçimlerde, Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti birinci çıkmayı başardı.

İlk sonuçlar iktidar partisinin parlamentoda 156 sandalyeyi garantilediğini ve Başbakan Trudeau'nun koltuğunu koruduğunu gösterse de, Liberal Parti tek başına hükümeti kurmaya yetecek oy alamadı. Siyasi analistler, Trudeau'nun azınlık hükümeti kurmak için Yeni Demokratik Parti'yle masaya oturacağını belirtiyor. Ancak uzmanlar, Kanada'da azınlık hükümetlerinin 2-2,5 yıldan daha uzun ömürlü olmadığını da hatırlatıyor.

İLK TEBRİK TRUMP'TAN

Başbakan Trudeau'ya ilk tebrik, komşusu ABD'nin lideri Donald Trump'tan geldi. Trump attığı tweet'te Trudeau'yu zaferinden dolayı tebrik ederken, "Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

2015'te iktidara gelen Trudeau'nun, son dönemde ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk skandalı nedeniyle seçimi kazanma ihtimali düşük görülüyordu. SNC-Lavalin skandalı nedeniyle sıkıntılı bir kampanya dönemi geçiren Trudeau, Federal etik kurallarını çiğnediğini itiraf etmişti. Trudeau, bunu binlerce insanın işini kaybetmesini önlemek için yaptığını açıklamış, ancak kamuoyunu yeterince tatmin edememişti.