DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde katıldığı "Türkiye'nin Nabzı" programında başlayan "Kanal İstanbul, depremi tetikler mi tartışması" sürüyor.

İMAMOĞLU: "DEPREME GEL DİYORSUNUZ"

Habertürk'te yayınlanan programda, gazeteci İsmail Saymaz'ın, "Kanal İstanbul’un inşaat faaliyetleri depremi tetikler mi?" sorusu üzerine İmamoğlu, “Kesinlikle tetikler” demiş şunları söylemişti: "İnşai faaliyetler, dinamit patlatmalar, Küçükçekmece Gölü’ndeki hafriyat faaliyetleri, hocamızın anlattığı gibi oradaki fay hatlarının tetiklenmesi. Canımız zaten tehditte. Zaten 50 bin sakat binanız, 100 binlerce insanınızın canı tehdit altında. Bunu yapmakla depreme el sallıyorsunuz. ‘Buyur gel’ diyorsunuz.”

ŞENGÖR: "KANAL, DEPREMİ TETİKLER LAFI YANLIŞ"

Nagehan Alçı ise jeoloji uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Kanal İstanbul, depremi tetiklemez” dediğini hatırlattı. Bu açıklama üzerine yayına bağlanan Şengör ise şöyle konuştu: “Jeolog olarak kanala taraftarım veya karşıyım diyemem. Çünkü elimde veri yok. Ama jeolog olarak şunu söyleyebilirim. ‘Kanal depremi tetikler’ lafı yanlıştır. Kanal depremi tetiklemez. Bunu hesabını yapmak da kolay. Eğer bir tsunami olursa kanal tehlikeye girer. Ben bunları söyledim. Ama şunu da dedim: Kanal etrafında yeni bir şehir oluşturmak cinayettir. İstanbul artık yeni bir şehri kaldıramaz. Kanal büyük deprem yapmaz. Atatürk Barajı’ndan biliyoruz.”

ÜŞÜMEZSOY DA AYNI FİKİRDE

Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Silivri Depremi Sonrası Marmara Bölgesi'nde Deprem Riski Göller Bölgesi Çevresi'nin Jeolojisi ve Depremin Etkileri" konulu konferansa katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da olası İstanbul depremi ve Kanal İstanbul projesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"DEPREMİN, KANALLA BAĞLANTISI YOK"

DHA'da yer alan habere göre öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kanal İstanbul projesinin depreme yol açacağı yönündeki tartışmaları dikkat çekerek, "Verilere baktığım zaman 30-40 kilometrelik bir kanalın açılmasının (Kanal İstanbul) herhangi bir depreme etkisi olmayacağını söylüyorum. Zaten depremin Kanal İstanbul ile bir bağlantısı yok" diye konuştu.

"KANALIN SUYU KİRLETMESİ OLGUSU GEÇERLİ DEĞİL"

Bölgenin sağlam bir zemine sahip olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy, şöyle devam etti: "Avcılar ve Küçükçekmece kıyıları heyelan ihtimali nedeniyle riskli. Kanal İstanbul'un yapılacağı ceylan kireçtaşı denilen killi kireçtaşı içinde çakıllı bölgeler var. Onlar içinde paleo-heyelanları var. Dolayısıyla bu bölgeye yapılacak gökdelenlerin yer alacağı şehri kurmadan önce mutlaka zemin etütlerini fayları göz önüne alarak yapmalıyız.

"DAHA SAĞLAM KAYALARA SAHİP"

Bu alan (Kanal İstanbul bölgesi) Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece'den daha sağlam kayalara sahip. Bu boyutuyla baktığımız zaman depremi tetiklemez. Jeolojik olarak bu alana binalar da yapılabilir. Kanalın suyu kirletmesi olgusu ise çok geçerli bir olay değil. Bunların içini de betonla kaplandığı zaman bir su sızıntısı söz konusu olamaz. Bu bölgenin zemini kıyılardan daha sağlam. Bugün 'deprem olacak buraya kanal kurmayalım' diyenler. Başlangıçta 'buraya bir milyon liralık şehir kurmamız lazım' kıyılar yıkılacak diyorlardı." Üşümezsoy, Kanal İstanbul projesinde yeşil alan açısından endişeli olduğunu ifade etti.

BEKLENEN DEPREM 6.5 ŞİDDETİNDE

Marmara Bölgesi'nde yapılan yeni çalışmalara da değinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu çalışmada Marmara Denizi'nin batı metresi ayrıntılı olarak ele geçirildi. Kumburgaz çukurundaki fay hattı doğuya doğru Yeşilköy'e kadar uzanıyordu. Yani Avcılar'ın karşısındaki sırt dediğimiz orta Marmara sırtı bir fayla kesiliyor şeklinde bir batımetri görüntüsü yorumlanıyordu. Ben bu duruma katılmıyordum. Son veriler kesinlikle Avcılar'ın ve Büyükçekmece'nin karşısında Marmara Denizi'ne ulaşan sırtın bir fayla kesilmediğini ortaya çıkardı.

Bunun anlamı nedir dersek. Kumburgaz çukurundaki 35 kilometrelik fay Büyükçekmece açıklarında sonlanıyor. Bu batıya doğru ilerleyen (Silivri çukurundan, Tekirdağ, oradan da Saroz'a kadar ilerleyen) bir fay hattının nihai konumu Kumburgaz açıklarına kadar geliyor. Büyükçekmece'de ise sonlanıyor. Bu oradaki fayın 6.5 büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğini gösteriyor. Buna Büyükçekmece'den Yeşilköy'e uzanan 40 kilometrelik bir fay daha eklerseniz yanlış bir yorumla bu 7.2'lik bir depreme denk gelir. Buna Adalar fayını da eklerseniz 130 kilometrelik bir fay 7.6'lık bir deprem olacak denir.

Bu son çalışma Adalar'ın kuzeyinden geçen fay hattı Marmara Denizi'ne açılırken çalışmış ancak bugün aktif değil. Bu Yeşilköy'e kadar geliyor. Yeşilköy'den de Büyükçekmece'ye kadar uzanıyor. Bugün bahsettiğiniz Beylikdüzü sırtının deniz kıyısı içindeki devamı bir fayla kesilmiyor. Kumburgaz çukurundaki fay doğuya doğru uzamıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Üşümezsoy, bundan sonraki yıllarda Silivri kaynaklı 6.5 şiddetinde bir depremin olma ihtimalinin yüzde 3 olduğunu belirtti.