Kar yeniden! Perşembe gününe dikkat 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari’de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARIDA BULUNULDU

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya’nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DON VE ÇIĞ OLAYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de, çarşamba gününden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TOPLANTI

İstanbul'da yarın akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı işletmeleri ile Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da alacakları tedbirleri anlattı.

PERSONEL VE ARAÇ DURUMU AÇIKLANDI

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağında 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta 7 bin 421 personel, 1584 araç ve iş makinesiyle görev yapacak.

Jandarma 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç, emniyet de 219 noktada 373 trafik ve 1917 asayiş ekibinin yanı sıra 5 bin 498 personelle çalışmalarını sürdürecek. ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu) 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu 61 araç ve personelle, AFAD 78 araç ve 207 personelle çalışacak.

112 Acil Çağrı Merkezi 1363 personelle, İstanbul Havalimanı 131 özel pist aracı ve 381 personelle, Sabiha Gökçen Havalimanı 59 özel pist aracı ve 67 personelle, 39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları da görevde olacak.

Kızılay ise 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadeleye destek verecek.

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