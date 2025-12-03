Habertürk
        Son dakika: Karabük haberleri: Yabancı uyruklu genç ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Yabancı uyruklu genç ölü bulundu

        Karabük'te üzücü bir olay meydana geldi. Yolda yabancı uyruklu bir gencin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:28
        Yabancı uyruklu genç ölü bulundu
        Karabük’te yolda Türkmenistan uyruklu genç yolda yaşamını yitirmiş halde bulundu.

        İHA'nın haberine göre olay, Karabük'te meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan genci fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Türkmenistan uyruklu Koldash S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin cenazesi otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

        Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
        #Karabük
