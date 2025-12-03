Karabük’te yolda Türkmenistan uyruklu genç yolda yaşamını yitirmiş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Karabük'te meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan genci fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Türkmenistan uyruklu Koldash S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin cenazesi otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.