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        Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 8 gözaltı

        Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:50
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        Karabük'te olaylarla ilgili 8 gözaltı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

        Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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