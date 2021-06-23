Karadeniz'de İngiltere-Rusya gerginliği! 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın Rus haber ajansı Interfax'tan alıntıladığı haberine göre, Rus askeri gemisi İngiliz Donanması'na ait bir gemiye uyarı atışı yaptı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Bir savaş gemimiz Kırım yakınları bir İngiliz destroyerine caydırma amaçlı uyarı ateşi açtı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait geminin Rusya sularına girmesinin ardından Rus askeri jetleri geminin önünü kesmek için bomba attı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İngiliz Donanması’na ait geminin Karadeniz sularında Rusya tarafına 3 kilometre açıldığı belirtildi.

Rus askeri uçaklarının İngiliz Donanması'na ait geminin Rusya sularından çıkartılması için Rus askeri uçaklarının müdahale ettiği ifade edildi.