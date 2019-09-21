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HaberlerGündemSon dakika... Karadeniz'e yılın ilk karı düştü! - Haberler

Son dakika... Karadeniz'e yılın ilk karı düştü!

DHA

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz bir örtüye büründü. Yaylaya çıkanlar kar karşısında şaşkınlık yaşarken kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu

kar yağdı

Karadeniz´de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

KAR KALINLIĞI 3 SANTİME ULAŞTI

DHA'da yer alan habere göre yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

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