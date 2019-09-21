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HaberlerGündemSon dakika... Sıcaklık 6-12 derece düşüyor! 25 kentte sağanak yağış! - Haberler

Son dakika... Sıcaklık 6-12 derece düşüyor! 25 kentte sağanak yağış!

HABERTURK.COM

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde 6-12 derece azalıyor. İşte Türkiye'de hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞMUR

Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde 25 kent merkezi ve kırsalına sağanak bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

DOĞU'DA RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu ise şöyle...

ANKARA: 18, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu

İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

MERSİN: 30, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor

SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MALATYA: 26, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık

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