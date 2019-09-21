Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞMUR
Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde 25 kent merkezi ve kırsalına sağanak bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR
Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
DOĞU'DA RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu ise şöyle...
ANKARA: 18, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu
İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 30, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor
SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MALATYA: 26, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık
YORUMLAR