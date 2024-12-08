Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı | Son dakika haberleri

        Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

        Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 09.12.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, tek şeritli ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleri destekli yaklaşık 6 saatlik çalışmalarıyla toprak ve taş yığınları kaldırılan kara yolunun sahil kısımda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla diğer şeritte heyelan temizleme ve yol açma çalışmalarına devam edecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!