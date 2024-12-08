Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, tek şeritli ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleri destekli yaklaşık 6 saatlik çalışmalarıyla toprak ve taş yığınları kaldırılan kara yolunun sahil kısımda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla diğer şeritte heyelan temizleme ve yol açma çalışmalarına devam edecek.

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