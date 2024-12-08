Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, tek şeritli ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleri destekli yaklaşık 6 saatlik çalışmalarıyla toprak ve taş yığınları kaldırılan kara yolunun sahil kısımda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla diğer şeritte heyelan temizleme ve yol açma çalışmalarına devam edecek.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.