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Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü
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Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 5 katlı metruk bina çöktü. Kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı.

Son dakika: Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü
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DHA

Beyoğlu, Karaköy'de 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tramvay seferleri de yapılamıyor.

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi.

BEŞİKTAŞ İSTİKAMETİ KAPANDI

YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir" denildi.

Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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