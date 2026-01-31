Habertürk
        Son dakika: Kardeşler arasında silahlı alacak kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı

        Kardeşler arasında silahlı alacak kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde kardeşler arasında alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:24
        Kardeşler arasında kavga: 1'i ağır 4 yaralı
        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde kardeşler arasında alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

        KURŞUNLAR VE DARP İLE YARALANDILAR

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir oto elektrik dükkanının önünde meydana geldi. Kardeşler arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda G.K. (28), Rıfat K. (60) ve A.K. (51) tabancalardan ateşlenen kurşunlarla, V.K. (46) ise darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. G.K. ve R.K. daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan A.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        KAVGAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İran Dışiş...
        #mardin
        #Son dakika haberler
