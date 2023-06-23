Endişe veren araştırma! 2050'de 1.3 milyar kişiyi hasta edecek

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Olay önceki gün Eyüpsultan’da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Buna göre akaryakıt istasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi, bir karganın istasyona attığı nesnenin, insan ayağına ait iki kesilmiş parmak olduğunu gördü. Olay hemen polise bildirildi.

ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Ekipler parmaklar üzerinde inceleme yaptı. Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp’a götürüldü. Bulunan kesik parmakların, bir cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerinde de çalışma başlatıldı. Ancak çevrede yapılan araştırmada, bir bulguya ulaşılamadı.

HASTANELERDE ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi.

Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimalinin olduğu değerlendirildi. Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı. Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere bölge civarına yakın tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını incelemeye başladı.